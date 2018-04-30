Ещё
В Пензе на пр. Строителей произошло жесткое столкновение двух иномарок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пензе на пр. Строителей произошло жесткое столкновение двух иномарок 

PNZdrive 1 час назад
В Октябрьском районе Пензы инспекторы регионального УГИБДД зафиксировали ДТП с участием двух иномарок.
По предварительной информации, 29 апреля в 18:10 на проспекте Строителей, 48, не смогли разъехаться иномарка «МИТСУБИСИ АУТЛЕНДЕР», которой управлял 60-летний водитель, и автомобиль «СИТРОЕН С2», за рулем которого находился 26-летний молодой человек.
«В результате аварии с травмами госпитализировали 26-летнюю пассажирку автомобиля «СИТРОЕН С2». По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
PNZdrive: последние новости
Госавтоинспекция предупредила пензенцев о расстановке радаров на 24 апреля В последний рабочий день недели пензенцы стоят в пробках в центре города Пензенские инспекторы учили детей безопасной езде на велосипеде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи41
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Лишать прав начнут по новой статье1
ДТП с 50 машинами попало на видео3
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение