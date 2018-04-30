В Пензе на пр. Строителей произошло жесткое столкновение двух иномарок

В Октябрьском районе Пензы инспекторы регионального УГИБДД зафиксировали ДТП с участием двух иномарок. По предварительной информации, 29 апреля в 18:10 на проспекте Строителей, 48, не смогли разъехаться иномарка « МИТСУБИСИ АУТЛЕНДЕР», которой управлял 60-летний водитель, и автомобиль « СИТРОЕН С2», за рулем которого находился 26-летний молодой человек. «В результате аварии с травмами госпитализировали 26-летнюю пассажирку автомобиля «СИТРОЕН С2». По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.