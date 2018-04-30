В Удмуртии за рулем легковушки задержали пьяного водителя

Яр. Удмуртия. Пьяного водителя за рулем легковушки задержали в Удмуртии. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по республике, инцидент произошел в поселке Яр.

По данным ведомства, 44-летний мужчина ночью сел за руль автомобиля ВАЗ-2107, выпив спиртного. Не включив в машине фары, он передвигался по поселку.

Однако на улице Советской у дома № 82 его заметили сотрудники вневедомственной охраны. Они потребовали мужчину остановиться и предъявить документы.

В результате выяснилось, что водитель легковушки был пьян. Кроме того, оказалось, что раньше его задерживали по этой же причине.

«При проверке документов установлено, что злоумышленник уже был подвергнут мировым судьей к административному наказанию за аналогичное правонарушение», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время против мужчины возбудили уголовное дело.