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На сплаве в Башкирии погибла 33-летняя туристка из Санкт-Петербурга
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На сплаве в Башкирии погибла 33-летняя туристка из Санкт-Петербурга 

АиФ-Уфа 29 апреля 2018
Фото: АиФ-Уфа
Вечером 29 апреля во время сплавов по реке Малый Инзер на пороге Айгир столкнулись два катамарана, в результате погибла 33-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Об эом сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов. «По реке Малый Инзер одновременно сплавлялись сразу две группы, — сообщил Алик Шарафутдинов. — Рядом шли зарегистрированная и нелегальная группы сплавщиков. На пороге Айгир столкнулись два катамарана, где сидели девять туристов. Они перевернулись, люди упали в реку. В 17.30 об этом сообщили в МЧС. Спасатели зонально-поискового спасательного отряда Белорецка достали из воды 29-летнюю женщину. В медицинской помощи она не нуждается. Но одна туристка погибла в воде — 33-летняя сплавщица, приехавшая в Башкирию из Санкт-Петербурга». Шарафутдинов подчеркнул, что туристическая группа, в которой была погибшая, прошла предварительную регистрацию в МЧС. Вторая группа на катамаране не зарегистрировалась, сплавлялась нелегально. Напомним, после объявления штормового предупреждения в Башкирии всех руководителей групп на сплавах предупредили о нём, предложив свернуть или перенести прохождение маршрута. Но ни одна группа не прислушалась к предупреждению сотрудников МЧС по Башкирии. Хотя ЧП были ожидаемы.
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