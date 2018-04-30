Следком Башкирии начал проверку гибели на сплаве петербурженки 

Следственный комитет Башкирии проводит доследственную проверку ЧП на сплаве 29 апреля, когда погибла жительница Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РБ. После сигнала в полицию об обнаружении тела 33-летней женщины в реке Малый Инзер, ЧП на сплаве занялся следственный комитет. Начата доследственная проверка. Днем 29 апреля при сплаве туристов на катамаранах по реке Малый Инзер на пороге Айгир столкнулись и перевернулись два катамарана. девять туристов упали в воду. Одна из них — 33-летняя жительница города Санкт-Петербург — погибла. "Тело спасатели достали из воды без видимых телесных повреждений, предположительная причина смерти — утопление, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова. — Мы устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение". Напомним, авария на реке произошла с участием зарегистрированной перед выходом на маршрут и нелегально сплавлявшейся группами. Погибшая была из числа зарегистрированных в МЧС туристов. Как правило, такие ЧП признают несчастными случаями. Погибают на сплавах в Башкирии ежегодно, но ни одного уголовного дела по фактам гибели людей не возбуждалось.