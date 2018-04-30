Следком Башкирии начал проверку гибели на сплаве петербурженки 

АиФ-Уфа: последние новости

Погиб молодой водитель слетевшего в кювет УАЗа в селе Башкирии

Пешеход погиб в Башкирии под колесами «Лады Ларгус»

В Башкирии в ДТП с КамАЗом на встречке ранен водитель "девятки"