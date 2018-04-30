Две пенсионерки пострадали из-за ДТП с участием молодых пензенцев за рулем

Пензенские инспекторы УГИБДД сообщили о двух ДТП, жертвами которых стали две женщины.

По предварительной информации, 29 апреля в 22:30 в Пензе напротив дома № 24 «А» по улице Ленина 22-летний парень за рулем «УАЗ-220694-04» сбил пенсионерку женщину 1949 года рождения.

«В результате инцидента женщину с травмами доставили в больницу. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Вторая авария зафиксирована на трассе в Лунинском районе. На 39 километре автодороги «Пенза-Лунино» 32-летний водитель «ВАЗ-11183» допустил наезд на пенсионерку 1947 года рождения, которая была госпитализирована в медицинское учреждение.