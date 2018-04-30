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Перестроение уровня «бог»
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Перестроение уровня «бог» 

Авторамблер 58 минут назад
Фото: Авторамблер
Водитель на белом внедорожнике Honda, судя по видео, либо выехал на шоссе со второстепенной дороги, либо с прилегающего к дороге торгового центра. Судя по всему, автолюбителю нужно было повернуть с трассы налево, но для этого необходимо было пересечь многополосное шоссе чуть ли не поперек.
Сказано — сделано. Внедорожник самоуверенно едет через полосы, либо не замечая других машин, либо считая, что идеально просчитал траекторию движения. Однако увы — ехавшая по одной из полос машина, чья камера и запечатлела аварию, на полном ходу врезалась в нарушителя. В результате Honda перевернулась, и обе машины серьезно пострадали.
К счастью, все люди остались живы.
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