Перестроение уровня «бог»

Водитель на белом внедорожнике Honda , судя по видео, либо выехал на шоссе со второстепенной дороги, либо с прилегающего к дороге торгового центра. Судя по всему, автолюбителю нужно было повернуть с трассы налево, но для этого необходимо было пересечь многополосное шоссе чуть ли не поперек.

Сказано — сделано. Внедорожник самоуверенно едет через полосы, либо не замечая других машин, либо считая, что идеально просчитал траекторию движения. Однако увы — ехавшая по одной из полос машина, чья камера и запечатлела аварию, на полном ходу врезалась в нарушителя. В результате Honda перевернулась, и обе машины серьезно пострадали.

К счастью, все люди остались живы.