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В полиции назвали виновника аварии с грузовиком у Альшанских Выселок
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В полиции назвали виновника аварии с грузовиком у Альшанских Выселок 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила подробности ДТП с участием грузового автомобиля и иномарки, в котором пострадали два человека.
Авария произошла накануне, 29 апреля, в 11:25 на 386 километре трассы М-2 «Крым» (в районе деревни Альшанские Выселки). Водитель «Фольксваген-Поло» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Рено» с прицепом. В результате большегруз развернуло и он съехал с дороги. Травмы получили 68-летний водитель легкового автомобиля и его 57-летняя пассажирка. Им была оказана медицинская помощь. После постановки диагноза пострадавшие отпущены домой, сообщили в полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отметим, на этом участке дороги часто происходят аварии с летальным исходом. В июне 2017 года на 386 километре трассы М2 «Крым» в районе деревни Альшанские Выселки погиб священник. Автомобиль Mercedes C180 выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в «Таврию». Всего в результате ДТП пострадали пять человек.
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