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Когда мотоциклисту подставили бочок
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Когда мотоциклисту подставили бочок 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Автоледи решила непринужденно пересечь дорогу (естественно, не указывая поворотники) и подъехать на своей Skoda к автосервису, однако не сочла ехавшего сзади мотоциклиста полноценным участником дорожного движения. Возможно, она решила, что пилот мотоцикла умеет мгновенно тормозить или объезжать препятствия с ловкостью мотогонщика.
Однако увы, оказалось иначе. Мотоциклист на полном хожу врезался в бок авто и улетел на дорогу, получив многочисленные переломы. Мотоцикл, вероятно, восстановлению и вовсе не подлежит.
Судя по видео, девушка решила держать марку до конца и даже не спешит подойти к почти убитому ею водителю. Что ж, надеемся, что хотя бы на пару лет суд избавит нас от соседства на дороге с этой девушкой-водителем. Так будет как-то спокойнее.
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