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В Германии навигационная система завела водителя междугородного автобуса в лес
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В Германии навигационная система завела водителя междугородного автобуса в лес 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Навигационная система, построив маршрут между двумя германскими городами в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн через лес, завела автобус в чащу.
Как сообщила газета Hannoversche Allgemeine, несмотря на замечания пяти пассажиров автобуса, водитель решил прислушаться к навигатору. По данным правоохранителей, 51-летний водитель не ориентировался в районе поездки. Он вышел на запасной рейс.
Это не первый подобный случай в Германии. В январе в Тюрингии навигационная система порекомендовала владельцу автомобиля Mercedes-Benz сократить путь и направила его вниз по лестнице, ведущей на соседнюю улицу. Мужчина попытался справиться с ситуацией и вырулить на газон, однако не учел разницы в высоте дороги и газона. В результате машина повисла на каменной ограде.
В начале 2018 года в Нижней Саксонии доставщик пиццы тоже доверился рекомендациям навигационной системы автомобиля и застрял на проселочной дороге в коммуне Нойенкирхен, не заметив асфальтированную дорогу, ведущую к обозначенному в заказе адресу. В декабре прошлого года из-за выпавшего снега там два дня простоял другой автомобилист, доверившийся навигатору.
Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, производители навигаторов настоятельно рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение и базы данных приборов.
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