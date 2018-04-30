В Германии навигационная система завела водителя междугородного автобуса в лес

БЕРЛИН, 30 апреля. / ТАСС /. Навигационная система, построив маршрут между двумя германскими городами в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн через лес, завела автобус в чащу.

Как сообщила газета Hannoversche Allgemeine, несмотря на замечания пяти пассажиров автобуса, водитель решил прислушаться к навигатору. По данным правоохранителей, 51-летний водитель не ориентировался в районе поездки. Он вышел на запасной рейс.

Это не первый подобный случай в Германии. В январе в Тюрингии навигационная система порекомендовала владельцу автомобиля Mercedes-Benz сократить путь и направила его вниз по лестнице, ведущей на соседнюю улицу. Мужчина попытался справиться с ситуацией и вырулить на газон, однако не учел разницы в высоте дороги и газона. В результате машина повисла на каменной ограде.

В начале 2018 года в Нижней Саксонии доставщик пиццы тоже доверился рекомендациям навигационной системы автомобиля и застрял на проселочной дороге в коммуне Нойенкирхен, не заметив асфальтированную дорогу, ведущую к обозначенному в заказе адресу. В декабре прошлого года из-за выпавшего снега там два дня простоял другой автомобилист, доверившийся навигатору.

Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, производители навигаторов настоятельно рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение и базы данных приборов.