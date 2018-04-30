Сбежал, пока ехала полиция: автоинспекторы ищут второго участника ДТП на Кремлевской

У многоэтажки на Кремлёвской в этот понедельник, 30 апреля, столкнулись две легковушки. Как сообщили нам очевидцы ДТП, это произошло в пятом часу вечера. Получил ли кто-то травмы, свидетели происшествия не уточняют.

Внесли ясность сотрудники Госавтоинспекции , которые уже в курсе произошедшего.

— В 16 часов на Кремлёвской, 112/4 столкнулись Skoda и « Лада ». Водитель отечественного автомобиля скрылся с места ДТП. Сейчас мы занимаемся установлением его местонахождения. Пострадавших — нет, — заверила начальник отделения пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова

Аналогичные случаи с побегами водителей с места аварии в Тюмени — не редкость. Сегодня мы уже рассказали вам о владельце Infiniti, из-за которого другая легковушка оказалась в кювете. Иномарка стоит сейчас на спецстоянке, а водителя ищут автоинспекторы.

Вы стали свидетелем ДТП на Кремлёвской? У вас есть видео с авторегистратора или вы видели, в каком направлении уехал водитель «Лады»? Сообщите нам об этом в СМС на номер 8-919-922-88-82. Также можете отправить на этот же номер сообщение в Viber, WhatsApp или Telegram.