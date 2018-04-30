Таксист в Химках заблокировал дорогу скорой помощи

Водитель такси заблокировал машину скорой помощи в Химках на полчаса. Медицинские сотрудники засняли видео и выложили на Youtube.

По словам медиков, таксист припарковался, перекрыв выезд машине скорой и ушел по своим делам.

Сотрудники скорой помощи не могли выехать с места пока не отыскали водителя. Найти его удалось через диспетчерскую службу таксопарка.

Как сообщили телеканалу «360» в пресс-службе ГИБДД по региону, в данный момент информация об инциденте проверяется.

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