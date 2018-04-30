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Таксист в Химках заблокировал дорогу скорой помощи
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Таксист в Химках заблокировал дорогу скорой помощи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Водитель такси заблокировал машину скорой помощи в Химках на полчаса. Медицинские сотрудники засняли видео и выложили на Youtube.
По словам медиков, таксист припарковался, перекрыв выезд машине скорой и ушел по своим делам.
Сотрудники скорой помощи не могли выехать с места пока не отыскали водителя. Найти его удалось через диспетчерскую службу таксопарка.
Как сообщили телеканалу «360» в пресс-службе ГИБДД по региону, в данный момент информация об инциденте проверяется.
На Ленинском проспекте в Москве произошла авария. Mercedes столкнулся с автомобилем скорой помощи у пересечения с улицей Обручева. У автомобиля скорой помощи сильно смята передняя часть с правой стороны. Иномарка помята практически вся. Более того, в салоне Mercedes сработали подушки безопасности.
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