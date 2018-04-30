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Три человека пострадали при падении с модели танка на фестивале в Петербурге
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Три человека пострадали при падении с модели танка на фестивале в Петербурге 

ТАСС 35 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Двое детей и один взрослый мужчина пострадали при падении с полноразмерной модели танка Т-60 на фестивале в Приморском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в понедельник в Главном следственном управлении СК по городу, по факту ЧП начали проверку.
Накануне в Приморском районе города в парке 300-летия Санкт-Петербурга открылся фестиваль танков «Боевая сталь», в котором принимают участие порядка 30 единиц военной техники. В рамках фестиваля проводились реконструкции сражений. На видеохостинге YouTube посетители мероприятия опубликовали видео, на котором видно, что люди катаются по полигону на обшивке полноразмерной модели танка, а затем падают с него и попадают под гусеницы.
"В одном из парков, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, во время катания на модели танка «Т-60» произошло падение с указанного транспортного средства мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В следственном управлении отметили, что пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их состояние не уточняется. В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также проверить разрешительную документацию у организаторов на проведение таких мероприятий.
По результатам проверки примут решение.
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