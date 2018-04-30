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В Рыбинске пенсионерка за рулем Daewoo Matiz сбила двух девочек на «зебре»
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В Рыбинске пенсионерка за рулем Daewoo Matiz сбила двух девочек на «зебре» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Рыбинске две девочки попали под колеса автомобиля, сообщает ГИБДД России по региону. Авария произошла около 12.30 30 апреля у дома №19 по улице Свободы.
По предварительным данным, пенсионерка за рулем Daewoo Matiz не заметила выходивших на проезжую часть детей и сбила их прямо на пешеходном переходе. Как рассказывают очевидцы, столкновение было сильным: у иномарки помят капот и разбито лобовое стекло.
Девочки получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время они получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы для жизни детей нет.
По факту ДТП ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
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