В Рыбинске пенсионерка за рулем Daewoo Matiz сбила двух девочек на «зебре»

В Рыбинске две девочки попали под колеса автомобиля, сообщает ГИБДД России по региону. Авария произошла около 12.30 30 апреля у дома №19 по улице Свободы. По предварительным данным, пенсионерка за рулем Daewoo Matiz не заметила выходивших на проезжую часть детей и сбила их прямо на пешеходном переходе. Как рассказывают очевидцы, столкновение было сильным: у иномарки помят капот и разбито лобовое стекло. Девочки получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время они получают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы для жизни детей нет. По факту ДТП ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.