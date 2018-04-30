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Танк задавил трех человек в парке Петербурга
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Танк задавил трех человек в парке Петербурга 

360tv.ru 1 час назад
Мужчина и двое детей получили травмы при падении с танка «Т‐60» в одном из парков Санкт‐Петербурга. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.
Сотрудники СК провели осмотр места ЧП, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Организатору мероприятия направлен запрос на истребование разрешительной документации.
По данным следствия, инцидент произошел 29 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга, мужчина и двое детей 2003 и 2008 годов рождения упали с модели танка «Т-60».
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Суд Британии выясняет причины трагедии, которая произошла на пасхальной ярмарке в Эссексе. Из‐за сильного порыва ветра семилетняя Саммер Грант улетела вместе с батутом в виде замка и погибла от ударов о дерево и забор.
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