Танк задавил трех человек в парке Петербурга

Мужчина и двое детей получили травмы при падении с танка «Т‐60» в одном из парков Санкт‐Петербурга. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Сотрудники СК провели осмотр места ЧП, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Организатору мероприятия направлен запрос на истребование разрешительной документации.

По данным следствия, инцидент произошел 29 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга, мужчина и двое детей 2003 и 2008 годов рождения упали с модели танка «Т-60».

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

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