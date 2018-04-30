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Ловушка на Немировича-Данченко: уже две машины попали в открытый люк на дороге в Новосибирске
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Ловушка на Немировича-Данченко: уже две машины попали в открытый люк на дороге в Новосибирске 

ngs.ru 52 минуты назад
Фото: ngs.ru
Сегодня днем сразу два автомобиля попали в люк, открытый прямо на проезжей части на улице Немировича-Данченко. У автомобиля Nissan Tiida в результате аварии был поврежден порог, а попавший в эту же яму Suzuki Vitara пробил колесо. Пострадавшие вызвали ДПС.
На момент написания этой новости у пресс-службы ГУ МВД информации по данному ДТП не было.
Ситуации с оставленными открытыми люками на дорогах Новосибирска происходят регулярно. В конце прошлого года НГС. НОВОСТИ писали о том, что новосибирец отсудил у мэрии 90 тысяч рублей за колеса, пробитые в дорожной яме.
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