Убегая от полиции, одесские барсеточники врезались в бетономешалку

Об этом сообщает местное издание «Думская».

Барсеточники попытались ограбить женщину, остановившуюся на перекрестке на улице Михаила Грушевского. Один из бандитов подскочил к ее автомобилю на перекрестке и, открыв дверь, вырвал у нее сумку. После чего быстро впрыгнул в машину подельников.

Женщина попыталась догнать грабителей и вцепилась в их дверь автомобиля. Ее протянули по асфальту несколько десятков метров, после чего грабители попытались скрыться от полиции и врезались в бетономешалку.

Как сообщают источники издания в полиции, грабители — выходцы с Кавказа и состоят в одной из группировок, подконтрольных вору в законе Антимосу.

В эти дни в Одессу стянуты силы полиции и Нацгвардии. 2 мая отмечается четвертая годовщина трагедии на Куликовом поле, когда националисты сожгли одесситов, несогласных с ситуацией в стране. В этом году националисты заявили о проведении своего праздничного мероприятия. День массового убийства одесситов они назвали «Днем Украинского Порядка».