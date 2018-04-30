В Таиланде около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости . Около 20 пассажиров получили ранения в результате ДТП с автобусом, следующим из Бангкока в южный район Кханом провинции Накхонситхаммарат, сообщает телеканал Thai PBS.

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Сураттхани в 05.00 понедельника (09.00 мск). Автобус врезался в дерево у дороги и перевернулся. При этом в автобусе в тот момент находилось 36 пассажиров.

На место происшествия выехали местные спасательные службы.

Как отмечается, водитель транспортного средства утверждает, что был вынужден направить автобус влево из-за опасного сближения с грузовиком, который пытался обогнать автобус. После чего автобус задел дерево и перевернулся.

Однако полиция заявила, что водитель дважды превышал скорость перед инцидентом. Кроме того, правоохранители не обнаружили следов от шин, которые бы указывали на применение водителем торможения перед столкновением.