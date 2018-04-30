Ещё
Сотрудник посольства США в Исламабаде сбил мотоциклиста второй раз за месяц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудник посольства США в Исламабаде сбил мотоциклиста второй раз за месяц 

ТАСС 1 час назад
ИСЛАМАБАД, 30 апреля /ТАСС/. Два мотоциклиста получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля второго секретаря посольства США в Исламабаде. Как сообщает телеканал Geo TV, авария произошла в ночь на понедельник.
Пострадавшие мотоциклисты доставлены в Институт медицинских наук Пакистана. На американского дипломата составлен протокол, он отпущен из полицейского участка. На данный момент нет ясности, кто стал виновником ДТП. «Будет проведено расследование, виновные в ДТП будут наказаны по всей строгости закона», — отметили в полиции
Ранее в этом месяце военный атташе посольства США сбил мотоцикл 20-летнего пакистанца. Дипломат двигался с превышением скорости и попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.
ТАСС: последние новости
Пять человек пострадали при столкновении пяти машин в Подмосковье В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей Три человека погибли в ДТП в Новгородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Лишать прав начнут по новой статье1
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?
Названа дата начала продаж Volkswagen Lavida Plus
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение