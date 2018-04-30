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На дороге в Башкирии легковушка перевернулась и придавила девушку
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На дороге в Башкирии легковушка перевернулась и придавила девушку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 30 апреля недалеко от поселка Урунда в Иглинском районе произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Лада-Приора» вылетел с проезжей части за обочину. Машина перевернулась. В салоне легковушки в момент аварии находилось две девушки. Одну из них выкинуло через окно и придавило автомобилем. Фото с места происшествия появились в соцсети в группе «БашДТП».
— Мы помогли перевернуть машину на бок и освободить пострадавшую. На вид ей лет 19. До приезда скорой помощи разговаривали с ней, не давали потерять сознание, — рассказали очевидцы ДТП.
Девушку госпитализировали медики. На месте происшествия работают дорожные полицейские. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.
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