ДТП на переезде не повлияло на график движения пассажирских поездов

Октябрьская железная дорога проинформировала о последствиях столкновения на станции Орехово.

Сегодня в 15:50 на регулируемом железнодорожном переезде на станции Орехово произошло столкновение пригородного поезда № 6584, следовавшего по маршруту Кузнечное—Санкт-Петербург (Финляндский вокзал), с легковым автомобилем. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадавших нет. На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. Поезда всех направлений прибывают в Санкт-Петербург и отправляются из северной столицы по расписанию.