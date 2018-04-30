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ДТП на переезде не повлияло на график движения пассажирских поездов
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ДТП на переезде не повлияло на график движения пассажирских поездов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Октябрьская железная дорога проинформировала о последствиях столкновения на станции Орехово.
Сегодня в 15:50 на регулируемом железнодорожном переезде на станции Орехово произошло столкновение пригородного поезда № 6584, следовавшего по маршруту Кузнечное—Санкт-Петербург (Финляндский вокзал), с легковым автомобилем. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП пострадавших нет. На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. Поезда всех направлений прибывают в Санкт-Петербург и отправляются из северной столицы по расписанию.
По материалам: ptzgovorit.ru
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