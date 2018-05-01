Поляки поймали россиянина с кокаином

Польские таможенники на границе в Гроново нашли в автомобиле россиянина партию кокаина. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Офицер пограничной службы обратил внимание на пакетики с подозрительным порошком, после чего отправил автомобиль россиянина на детальный осмотр. Оказалось, что 48-летний мужчина пытался провести более 306 граммов кокаина на 89 тысяч злотых.