Поляки поймали россиянина с кокаином 

Польские таможенники на границе в Гроново нашли в автомобиле россиянина партию кокаина. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Офицер пограничной службы обратил внимание на пакетики с подозрительным порошком, после чего отправил автомобиль россиянина на детальный осмотр. Оказалось, что 48-летний мужчина пытался провести более 306 граммов кокаина на 89 тысяч злотых.
«Мужчина был задержан. Решением Районного Суда в Бранево с 27 апреля, россиянин ближайшие 3 месяца проведет в СИЗО. Дальнейшие действия по делу ведут сотрудники Пограничной службы», — сообщается на сайте центра.