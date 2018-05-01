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Поляки поймали россиянина с кокаином
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Поляки поймали россиянина с кокаином 

Вести Калининград 16 минут назад
Фото: Вести Калининград
Польские таможенники на границе в Гроново нашли в автомобиле россиянина партию кокаина. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Офицер пограничной службы обратил внимание на пакетики с подозрительным порошком, после чего отправил автомобиль россиянина на детальный осмотр. Оказалось, что 48-летний мужчина пытался провести более 306 граммов кокаина на 89 тысяч злотых.
«Мужчина был задержан. Решением Районного Суда в Бранево с 27 апреля, россиянин ближайшие 3 месяца проведет в СИЗО. Дальнейшие действия по делу ведут сотрудники Пограничной службы», — сообщается на сайте центра.
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