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В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем на ж/д переезде
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В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем на ж/д переезде 

Говорит Москва 28 минут назад
Как уточнили в ГИБДД, водитель — мужчина 1949 года рождения, он управлял автомобилем Hyundai Accent. В результате инцидента никто не пострадал, график движения поездов не нарушен. По факту ДТП проводится проверка.
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