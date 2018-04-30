В результате ДТП на трассе Пекин-Шанхай погибли 4 человека

Тяньцзинь, 30 апреля / Синьхуа / — Микроавтобус опрокинулся сегодня около 18:00 на участке Тяньцзиня скоростной трассы Пекин-Шанхай. В результате погибли четыре человека, еще 14 получили травмы. Об этом сообщил корр. Синьхуа из управления общественной безопасности города Тяньцзиня.

По предварительным данным расследования, микроавтобус был незаконно переоборудован — все сиденья были демонтированы, и вместо шести человек, в микроавтобус помещалось 18, что является серьезным превышением допустимого количества людей. ДТП произошло в результате лопнувшей шины.