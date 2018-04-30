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«Мажоров не люблю»: депутату Рады сломали челюсть в центре Киева
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«Мажоров не люблю»: депутату Рады сломали челюсть в центре Киева 

РИА Новости 13 минут назад
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутата Верховной рады Мустафу Найема избили в центре Киева. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Найем рассказал, что устроил перепалку с водителем, который попытался «подрезать» его автомобиль.
"Водитель и пассажир поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то", — написал депутат.
Найем призвал подписчиков не создавать ажиотаж вокруг этой истории и подчеркнул, что инцидент не имеет отношения к его политической деятельности.
Ранее депутат Рады Сергей Мельничу и его экс-коллега по фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подрались после эфире на украинском телеканале NewsOne.
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