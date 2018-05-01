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Украинскому депутату сломали челюсть в Киеве
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Украинскому депутату сломали челюсть в Киеве 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Неизвестные избили депутата Верховной Рады Украины Мустафу Найема в центре Киева. Об этом парламентарий сообщил в Facebook.
По словам народного избранника, инцидент произошел на дороге. Найема хотел подрезать Gelandewagen, но он преградил дорогу, после чего завязалась перепалка. Водитель и пассажир внедорожника позвали друзей.
«Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то», — написал депутат и добавил, что вызвал полицию и передал стражам порядка все данные автомобиля и фото участников конфликта.
Он подчеркнул, что произошедшее никак не связано с его политической деятельностью.
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