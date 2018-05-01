Украинскому депутату сломали челюсть в Киеве

По словам народного избранника, инцидент произошел на дороге. Найема хотел подрезать Gelandewagen, но он преградил дорогу, после чего завязалась перепалка. Водитель и пассажир внедорожника позвали друзей.

«Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то», — написал депутат и добавил, что вызвал полицию и передал стражам порядка все данные автомобиля и фото участников конфликта.

Он подчеркнул, что произошедшее никак не связано с его политической деятельностью.