В Краснодаре на ул. 40 лет Победы столкнулись четыре машины и пострадали трое

ДТП произошло 29 апреля в вечернее время. В краевом центре на ул. 40 лет Победы в массовую аварию попали автомобили ВАЗ-2101, « Киа », « Ниссан » и « Мерседес ». По свидетельству очевидцев, события развивались следующим образом: «Ниссан» двигался по 40 лет Победы от Выставочной к Московской, здесь он врезался в отечественный автомобиль ярко-желтого цвета — видимо, не рассчитал дистанцию. От удара «копейка» отлетела в Mercedes, немецкая иномарка, в свою очередь, по инерции врезалась в Kia. В ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа и водитель «Ниссана». Все трое госпитализированы.