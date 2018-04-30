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В Краснодаре на ул. 40 лет Победы столкнулись четыре машины и пострадали трое
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В Краснодаре на ул. 40 лет Победы столкнулись четыре машины и пострадали трое 

За рулем Кубань 37 минут назад
Фото: За рулем Кубань
ДТП произошло 29 апреля в вечернее время.
В краевом центре на ул. 40 лет Победы в массовую аварию попали автомобили ВАЗ-2101, «Киа», «Ниссан» и «Мерседес». По свидетельству очевидцев, события развивались следующим образом: «Ниссан» двигался по 40 лет Победы от Выставочной к Московской, здесь он врезался в отечественный автомобиль ярко-желтого цвета — видимо, не рассчитал дистанцию.
От удара «копейка» отлетела в Mercedes, немецкая иномарка, в свою очередь, по инерции врезалась в Kia.
В ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа и водитель «Ниссана». Все трое госпитализированы.
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