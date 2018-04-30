В жуткой аварии в Оричевском районе погибло три человека, четверо человек госпитализированы: в том числе полуторагодовалая и девятилетняя девочки

Сегодня в 18 часов 10 минут в Оричевском районе на 32 км автодороги Киров-Советск произошло столкновение автомобилей «Ниссан-Кашкай» и «ВАЗ-2115».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай», который двигался в город Киров, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115».

“В результате происшествия три человека (по предварительной информации, девушка и молодой человек, ехавшие в автомобиле «ВАЗ-2115» пассажирами, и женщина-пассажир автомобиля «Ниссан-Кашкай») от полученных травм погибли на месте ДТП, водители обоих автомобилей, а также полуторагодовалая и девятилетняя девочки, пассажиры автомобиля «Ниссан-Кашкай», получили травмы и были госпитализированы”, — сообщили в УМВД по Кировской области.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции , осуществляя регулировочные действия.

По факту автомобильной аварии проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения ДТП.

Фото — zloykirovchanin