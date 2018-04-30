В Башкирии внедорожник врезался в мотоцикл: пострадал байкер

30 апреля днем в Стерлитамаке произошла серьезная авария. Недалеко от Нефтебазы столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и мотоцикл. По словам очевидцев, водитель немецкого внедорожника разворачивался возле «кармана» магазина и не заметил байкера. В итоге мотоцикл впечатался в боковую часть машины.

— Парень на байке пострадал. Его увезли на карете скорой помощи, — рассказали горожане.