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В Башкирии внедорожник врезался в мотоцикл: пострадал байкер
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В Башкирии внедорожник врезался в мотоцикл: пострадал байкер 

ufa1.ru 57 минут назад
Фото: ufa1.ru
30 апреля днем в Стерлитамаке произошла серьезная авария. Недалеко от Нефтебазы столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и мотоцикл. По словам очевидцев, водитель немецкого внедорожника разворачивался возле «кармана» магазина и не заметил байкера. В итоге мотоцикл впечатался в боковую часть машины.
— Парень на байке пострадал. Его увезли на карете скорой помощи, — рассказали горожане.
На место происшествия прибыли спецслужбы. Причины и обстоятельства аварии выяснят дорожные полицейские. Официальные комментарии от инспекторов ГИБДД уточняются.
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