В Архангельске автобус протаранил остановку: пострадала женщина

В Архангельске пассажирский автобус въехал в павильон остановки общественного транспорта, в результате чего пострадала женщина, сообщает ГТРК Поморье

Авария произошла в понедельник, 30 апреля, в районе поселка Жаровиха. В остановку врезался рейсовый «ПАЗ», ехавший по маршруту № 117.

В момент аварии на остановке стояло несколько человек. Одну женщину зажало металлическими конструкциями. Освобождать ее пришлось очевидцам происшествия. В результате пострадавшую госпитализировали.