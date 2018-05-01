В Архангельске автобус протаранил остановку: пострадала женщина 

В Архангельске пассажирский автобус въехал в павильон остановки общественного транспорта, в результате чего пострадала женщина, сообщает ГТРК Поморье.
Авария произошла в понедельник, 30 апреля, в районе поселка Жаровиха. В остановку врезался рейсовый «ПАЗ», ехавший по маршруту № 117.
В момент аварии на остановке стояло несколько человек. Одну женщину зажало металлическими конструкциями. Освобождать ее пришлось очевидцам происшествия. В результате пострадавшую госпитализировали.
Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Как пишет автомобильный портал Русские дороги, водитель автобуса рассказал, что у него отказали тормоза.