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В Великобритании появился единственный в мире кроссовер-кабриолет Range Rover Velar
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В Великобритании появился единственный в мире кроссовер-кабриолет Range Rover Velar 

За рулем Кубань 26 минут назад
Фото: За рулем Кубань
В модельном ряду Land Rover давно поселился первый в мире кроссоер-кабриолет — Range Rover Evoque Convertible. Но, как выяснилось, есть у британцев и открытая версия новейшего Range Rover Velar. Правда сделали её не спецы компании, и даже не работники заводского тюнинг-атель Special Vehicle Operations (SVO). В появлении первого в мире открытого «Велара» «повинен»… водитель автовоза и его невнимательность.
Курьёзный случай, который и подарил миру кроссовер-кабриолет Range Rover Velar, произошёл в Великобритании на трассе M61 недалеко от Фарнворта. Водитель автовоза забыл опустить верхнюю платформу, и из-за этого, когда проезжал под мостом, у стоявшего наверху «Велара» бетонной конструкцией начисто срезало крышу. Так и появился первый в мире Range Rover Velar без крыши — в прямом смысле слова.
Отметим, что подобный «тюнинг» вполне мог нечаянно случиться и в России. Ибо в Санкт-Петербурге, на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги есть знаменитый мост, который называется в народе «ГАЗель не пройдёт» — под этим низким путепроводом крыши своих фургонов оставили уже более 140 водителей грузовиков. Причём на мосту и перед ним есть знаки, которые предупреждают водителей о недостаточной высоте сооружения, но…
Что же касается Range Rover Velar, то конечно у данной модели официально нет открытой версии. А обычный «Велар» можно приобрести в России с бензиновыми (250, 300 или 380 л.с.) и дизельными (180, 240 или 300 л.с.) моторами. Минимальная стоимость — 3 880 000 рублей.
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