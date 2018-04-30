Столичная система видеонаблюдения подтвердила свою высокую эффективность

В марте прошлого года в Киеве начала работать система видеонаблюдения. Она пока охватывает не весь город, но уже демонстрирует впечатляющие результаты. По словам Юрия Назарова, директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА наиболее полезной она оказалась при поиске угнанных автомобилей. Раскрываемость подобных преступлений выросла на целых 70%.

«На 70% увеличилось количество найденных автомобилей, которые находились в угоне. Это статистика за год функционирования системы с марта 2017-го», — рассказал чиновник. Еще одним важным преимуществом системы является фиксация дорожно-транспортных происшествий. За год было заснято более 1500 случаев. Благодаря видеозаписи определить виновника аварии намного проще.

Кроме того, камеры зафиксировали очень много других преступлений. Были пойманы два находящихся в розыске преступника. Видеофиксация позволила передать в суд более 200 уголовных дел. Такие результаты демонстрируют высокую эффективность системы и необходимость её дальнейшего развития.