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Столичная система видеонаблюдения подтвердила свою высокую эффективность
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Столичная система видеонаблюдения подтвердила свою высокую эффективность 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В марте прошлого года в Киеве начала работать система видеонаблюдения. Она пока охватывает не весь город, но уже демонстрирует впечатляющие результаты. По словам Юрия Назарова, директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА наиболее полезной она оказалась при поиске угнанных автомобилей. Раскрываемость подобных преступлений выросла на целых 70%.
«На 70% увеличилось количество найденных автомобилей, которые находились в угоне. Это статистика за год функционирования системы с марта 2017-го», — рассказал чиновник. Еще одним важным преимуществом системы является фиксация дорожно-транспортных происшествий. За год было заснято более 1500 случаев. Благодаря видеозаписи определить виновника аварии намного проще.
Кроме того, камеры зафиксировали очень много других преступлений. Были пойманы два находящихся в розыске преступника. Видеофиксация позволила передать в суд более 200 уголовных дел. Такие результаты демонстрируют высокую эффективность системы и необходимость её дальнейшего развития.
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