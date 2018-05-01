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В Москве у банкомата зарезана девушка
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В Москве у банкомата зарезана девушка 

News.ru 20 минут назад
Фото: Главный региональный
На юге Москвы преступник напал на девушку с ножом, когда она снимала деньги в банкомате. Инцидент произошёл в районе улицы Новокузьминской, сообщает IReactor.
Преступнику не удалось украсть деньги, так как мимо проходил сотрудник Росгвардии. Он попытался догнать и задержать грабителя, но том быстро скрылся в неизвестном направлении. Девушка скончалась на месте происшествия, сумма из которой она подверглась нападению — 40 тысяч рублей.
В пресс-службе Главного управления МВД Москвы подтвердили факт обнаружения тела. Началась работа полиции по расследованию убийства.
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