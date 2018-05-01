В Москве у банкомата зарезана девушка

На юге Москвы преступник напал на девушку с ножом, когда она снимала деньги в банкомате. Инцидент произошёл в районе улицы Новокузьминской, сообщает IReactor.

Преступнику не удалось украсть деньги, так как мимо проходил сотрудник Росгвардии. Он попытался догнать и задержать грабителя, но том быстро скрылся в неизвестном направлении. Девушка скончалась на месте происшествия, сумма из которой она подверглась нападению — 40 тысяч рублей.