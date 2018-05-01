Девять человек погибли в результате ДТП в Эфиопии

Аддис-Абеба, 30 апреля / Синьхуа / — ДТП в штате Оромия в центральной части Эфиопии унесло жизни девяти человек. Об этом сообщили официальные власти.

По словам заместителя инспектора полиции в районе Миесо штата Оромия Хайлемариама Тибебу, ДТП произошло, когда грузовик потерял управление и врезался в два дома у дороги, говорится в сообщении местных СМИ.

Х. Тибебу сообщил, что инцидент произошел вчера ночью, и погибшие спали, когда грузовик врезался в их дома.

Пять пострадавших, в том числе водитель грузовика, доставлены в ближайшую больницу.

Полиция ведет допрос водителя, чтобы выявить причины ДТП. —0—