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Девять человек погибли в результате ДТП в Эфиопии
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Девять человек погибли в результате ДТП в Эфиопии 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Аддис-Абеба, 30 апреля /Синьхуа/ — ДТП в штате Оромия в центральной части Эфиопии унесло жизни девяти человек. Об этом сообщили официальные власти.
По словам заместителя инспектора полиции в районе Миесо штата Оромия Хайлемариама Тибебу, ДТП произошло, когда грузовик потерял управление и врезался в два дома у дороги, говорится в сообщении местных СМИ.
Х. Тибебу сообщил, что инцидент произошел вчера ночью, и погибшие спали, когда грузовик врезался в их дома.
Пять пострадавших, в том числе водитель грузовика, доставлены в ближайшую больницу.
Полиция ведет допрос водителя, чтобы выявить причины ДТП. —0—
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