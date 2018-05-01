Стали известны подробности ДТП в центре Владивостока

В понедельник, 30 апреля, в дежурную часть полиции Владивостока поступила информация о ДТП, которое произошло районе дома № 30 на улице Бестужева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД , которые установили, что 20-летний житель Хабаровска, двигаясь на машине Nissan Skyline по улице Бестужева, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновении с припаркованной автомашиной ГАЗ-32213. В результате автоаварии никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

зали в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.