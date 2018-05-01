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Каршеринг BelkaCar пополнил автопарк в Москве 200 новыми машинами
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Каршеринг BelkaCar пополнил автопарк в Москве 200 новыми машинами 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Каршеринговый сервис BelkaCar закупил 200 новых автомобилей KIA Rio X-Line, ими уже можно воспользоваться в столице, сообщается на сайте компании.
«Компания BelkaCar заявила об увеличении автопарка. На дороги Москвы выехали 200 новых автомобилей марки KIA Rio X-Line. Общее количество машин каршеринга BelkaCar на сегодняшний день составляет 2125 единиц, из которых большая часть это KIA Rio — 1,2 тысячи авто», — говорится в сообщении.
Также в автопарке компании 300 Mercedes-Benz CLA и 125 Mercedes-Benz GLA. Флагманская модель BelkaCar — KIA Rio X-Line насчитывает 500 автомобилей.
BelkaCar — каршеринговый сервис для краткосрочной аренды автомобиля через мобильное приложение. Сервис работает по концепции «все включено»: оплата парковки, бензина и страховки уже включены в стоимость услуги.
Каршеринг — это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс. Драйв» и Carenda.
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