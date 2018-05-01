В Кемерове водитель без прав насмерть сбил пешехода

Минувшей ночью в Кемерове автомобиль ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По информации ведомства, ДТП произошло на улице Ракитянского. Около часа ночи легковой автомобиль наехал на 45-летнего мужчину, переходившего дорогу в районе остановки общественного транспорта «Сады». Как рассказали в полиции, пешеход переходил проезжую часть не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. От полученных травм он скончался.

За рулем находился 38-летний мужчина. Как выяснили полицейские, он не имеет права управлять транспортным средством. В отношении него составлено несколько административных протоколов, в том числе за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.