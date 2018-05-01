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Нетрезвый водитель устроил погоню за Феррари и врезался в Хонду
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Нетрезвый водитель устроил погоню за Феррари и врезался в Хонду 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Левобережье Новосибирска сегодня, 1 мая, примерно в 10:30 утра мужчина, будучи пьяным, управлял автомобилем Тойота. Он пытался догнать автомобиль Феррари, и, не рассчитав силы, совершил столкновение с припаркованной на обочине Хондой. Об этом сообщает Служба аварийных комиссаров «Альянс».
Инцидент произошел возле дома по адресу Титова 1. В припаркованную Honda Accord врезался автомобиль Toyota Carina. Аварийные комиссары рассказали, что водитель Тойоты утроил гонки с Феррари, а затем не справился с управлением и влетел в Хонду. Сообщается также, что виновник автоаварии находился в сильном алкогольном опьянении. После инцидент он принял решение скрыться с места автоаварии, сотрудники ДПС устроили за ним погоню. Однако, виновник происшествия смог скрыться.
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