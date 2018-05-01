Автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП в Челябинске. Видео

Авария с участием машины скорой помощи и легкового авто произошла во вторник, 1 мая, на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга в Челябинске.

На записи видно, что водитель Peugeot начал движение сразу после включения разрешающего сигнала светофора и через несколько мгновений врезался в «Газель», на большой скорости пересекавшую перекресток.

После столкновения автомобиль с медиками перевернулся на бок.

Как сообщают местные СМИ, в скорой помощи находились водитель и фельдшер, доставившие пациента и возвращавшиеся на подстанцию. Они не получили никаких повреждений.

Единственным пострадавшим оказался мужчина, управлявший легковушкой, у которого были диагностированы ушибы, от госпитализации он отказался.