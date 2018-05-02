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Иномарка опрокинула скорую в Челябинске
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Иномарка опрокинула скорую в Челябинске 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудники челябинского ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на пересечении проспекта Ленина с улицей Цвиллинга, передает телеканал «360».
Там столкнулись легковой автомобиль Peugeot и машина скорой помощи, сообщило Ura.ru со ссылкой на очевидцев.
На кадрах, сделанных очевидцами, заметно, как иномарка начала движение после включения зеленого сигнала светофора и через несколько минут столкнулась с проносящимся мимо автомобилем с бригадой медиков.
В скорой, возвращавшейся после госпитализации пациента, были только водитель и один фельдшер. В результате столкновения их машина перевернулась, однако никто не пострадал.
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