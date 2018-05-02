Иномарка опрокинула скорую в Челябинске

Сотрудники челябинского ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на пересечении проспекта Ленина с улицей Цвиллинга, передает телеканал «360».

Там столкнулись легковой автомобиль Peugeot и машина скорой помощи, сообщило Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

На кадрах, сделанных очевидцами, заметно, как иномарка начала движение после включения зеленого сигнала светофора и через несколько минут столкнулась с проносящимся мимо автомобилем с бригадой медиков.

В скорой, возвращавшейся после госпитализации пациента, были только водитель и один фельдшер. В результате столкновения их машина перевернулась, однако никто не пострадал.