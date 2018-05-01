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В Тогучинском районе НСО произошло смертельное ДТП
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В Тогучинском районе НСО произошло смертельное ДТП 

АиФ-Новосибирск 51 минуту назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Тогучинском районе Новосибирской области минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом — под колесами авто погиб пешеход. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По предварительной информации полицейскими установлено, что сегодня ночью около 00.10 19-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля «ВАЗ-21140» ехал в сторону Ленинск-Кузнецка в Тогучинском районе области. На 76-м километре автомобильной дороги он совершил наезд на пешехода, который был на проезжей части. В результате автоаварии 41-летний мужчина-пешеход от полученных травм во время наезда автомобиля скончался на месте.
Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.
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