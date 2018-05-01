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Автоботы против Десептиконов: первый автомобиль-трансформер создали в Японии
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Автоботы против Десептиконов: первый автомобиль-трансформер создали в Японии 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Конструкция превращается из спортивного автомобиля в 12-метрового робота менее чем за минуту.
В Японии создали Автобота по мотиву фильма «Трансформеры». J-deite Ride из спортивного автомобиля менее чем за минуту превращается в 12-метрового робота.
Презентация чудо-машины состоится 5 мая на фестивале в Токио, после чего его представят на суд международной публики во Флориде в ноябре этого года.
Генеральный директор компании Brave Robotics, которая создала Автобота, Кенджи Ишида с подросткового возраста был поклонником аниме и фильмов о трансформирующихся машинах. Теперь он сделал мечту миллионов подростков реальностью.
В машине-роботе расположена кабина, которая вмещает в себя двух пассажиров. Общий вес конструкции, которая главным образом состоит из алюминия, составляет порядка двух тонн. Управлять роботом можно как дистанционно, так и с помощью «водителя».
Отмечается, что максимальная скорость ходьбы робота составляет около 30 км/ч, а скорость езды автомобиля может превышать 60 км/ч. Ишида признает, что это не практично для повседневных поездок, но он надеется, что робот вдохновит будущих дизайнеров.
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