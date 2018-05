Скользкая дорога стала причиной ДТП в Приморье

Во вторник, 1 мая, в поселке Кипарисово на трассе Хабаровск — Владивосток произошла авария, из-за которой автомобили выбросило на обочину, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Экипажи ДПС».

По предварительной информации, в результате автоаварии погибших нет. По словам очевидцев, на Toyota Prius ехали трое молодых ребят, их занесло, и они влетели в Honda Odyssey . Водителю Prius потребовалась медицинская помощь.

A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Apr 30, 2018 at 9:02pm PDT