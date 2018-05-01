В Пермском крае полицейские задержали мужчину, угнавшего иномарку в Уфе 

Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Уфе.
В соседнем регионе зоумышленник угнал автомобиль Hyundai Solaris. Информация о происшествии поступила управление ГИБДД по Пермскому краю 29 апреля.
Угнанный автомобиль был оснащён спутниковой системой навигации, поэтому обнаружить машину не составляло труда. Сотрудники ГИБДД сообщали нарядам ДПС о передвижении транспортного средства. На подъезде к Березникам автомобиль остановили. Им управлял 28-летний житель Соликамска.
«Мужчина доставлен в дежурную часть отдела полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело, расследование продолжается», — сообщили в ГУ МВД по Пер0смкому краю