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В Пермском крае полицейские задержали мужчину, угнавшего иномарку в Уфе
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В Пермском крае полицейские задержали мужчину, угнавшего иномарку в Уфе 

АиФ Пермь 33 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Уфе.
В соседнем регионе зоумышленник угнал автомобиль Hyundai Solaris. Информация о происшествии поступила управление ГИБДД по Пермскому краю 29 апреля.
Угнанный автомобиль был оснащён спутниковой системой навигации, поэтому обнаружить машину не составляло труда. Сотрудники ГИБДД сообщали нарядам ДПС о передвижении транспортного средства. На подъезде к Березникам автомобиль остановили. Им управлял 28-летний житель Соликамска.
«Мужчина доставлен в дежурную часть отдела полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело, расследование продолжается», — сообщили в ГУ МВД по Пер0смкому краю
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