В Пермском крае полицейские задержали мужчину, угнавшего иномарку в Уфе

Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Уфе.

В соседнем регионе зоумышленник угнал автомобиль Hyundai Solaris. Информация о происшествии поступила управление ГИБДД по Пермскому краю 29 апреля.

Угнанный автомобиль был оснащён спутниковой системой навигации, поэтому обнаружить машину не составляло труда. Сотрудники ГИБДД сообщали нарядам ДПС о передвижении транспортного средства. На подъезде к Березникам автомобиль остановили. Им управлял 28-летний житель Соликамска.