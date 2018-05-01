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Более 16 тысяч раз приморцы нарушили ПДД за прошедшую неделю
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Более 16 тысяч раз приморцы нарушили ПДД за прошедшую неделю 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
За прошедшую неделю водители в Приморье нарушили ПДД 16,5 тысячи раз, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Сумма наложенных штрафов составила более 9 млн рублей.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано за превышение скоростного режима — 14,5 тысячи. На пешеходном переходе припарковалось более 1,4 тысячи водителей, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушили 546 водителей.
Напомним, что при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка 50%. За неуплату штрафа в установленный срок водителю грозит административное правонарушение.
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