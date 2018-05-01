Соцсети: в Оренбурге у ТК «Восход» столкнулись автомобиль и мотоцикл

30 апреля в группе «Оренбург онлайн» появилась информация о ДТП в центре города.

По словам одного из очевидцев, напротив Центрального рынка, рядом с ТК «Восход» автомобиль Kia Rio столкнулся с мотоциклом.

В соцсети начался спор о виновнике происшествия. Часть пользователей Интернетом встала на сторону водителя иномарки, другая — на сторону мотоциклиста.

«Мимо проезжал, откачивали вроде. Там видно, что превышение у него (мотоциклиста –прим.ред) было», -заявил один из свидетелей ДТП.

«Девушка на белой Рио с правого ряда решила развернуться, и мотоцикл в неё заехал. Передо мной 3 машины ехало ещё в момент ДТП… Мотоциклист жив. Вы сначала детей своих ездить научите перед тем, как их на машины сажать с блатными номерами», — высказался другой очевидец.

«Байкер, кстати, ехал медленно, его приятель с прямотоком проехал куда быстрее, а этот уже начал тормозить к светофору, и ехал уже, наверное, около сорока км в час, и с нормальными тихими глушаками», — пояснил третий.

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