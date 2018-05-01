Ещё
Соцсети: в Оренбурге у ТК «Восход» столкнулись автомобиль и мотоцикл
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соцсети: в Оренбурге у ТК «Восход» столкнулись автомобиль и мотоцикл 

АиФ-Оренбург 54 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
30 апреля в группе «Оренбург онлайн» появилась информация о ДТП в центре города.
По словам одного из очевидцев, напротив Центрального рынка, рядом с ТК «Восход» автомобиль Kia Rio столкнулся с мотоциклом.
В соцсети начался спор о виновнике происшествия. Часть пользователей Интернетом встала на сторону водителя иномарки, другая — на сторону мотоциклиста.
«Мимо проезжал, откачивали вроде. Там видно, что превышение у него (мотоциклиста –прим.ред) было», -заявил один из свидетелей ДТП.
«Девушка на белой Рио с правого ряда решила развернуться, и мотоцикл в неё заехал. Передо мной 3 машины ехало ещё в момент ДТП… Мотоциклист жив. Вы сначала детей своих ездить научите перед тем, как их на машины сажать с блатными номерами», — высказался другой очевидец.
«Байкер, кстати, ехал медленно, его приятель с прямотоком проехал куда быстрее, а этот уже начал тормозить к светофору, и ехал уже, наверное, около сорока км в час, и с нормальными тихими глушаками», — пояснил третий.
Официальных комментариев пока нет.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Соль-Илецке 15-летний велосипедист получил контузию мозга в ДТП В Оренбурге мотоциклистам запретили по ночам ездить по Салмышской Две женщины и двое детей перевернулась в кювет в машине на Илекской трассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?1
«Мост глупости» калечит машины7
Названа опасность старта со второй передачи44
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение