В Башкирии пьяный на «Рено Меган» устроил аварию и попал в больницу

Дорожная авария произошла поздним вечером 30 апреля в Бураевском районе республики. 40-летний местный житель пропустил пару стаканчиков, уселся за руль своего « Рено Меган» и поехал на трассу Уфа-Янаул. На 167 километре дороги он выехал на встречку и столкнулся с другим «Рено Меган».

— Пьяный водитель госпитализирован, — написал в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

За рулем второй иномарки был 28-летний житель Нефтекамска. Он и его 53-летняя пассажирка получили различные травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах республики произошло одиннадцать ДТП, 17 человек пострадали.