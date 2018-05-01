В Башкирии пьяный на «Рено Меган» устроил аварию и попал в больницу 

Дорожная авария произошла поздним вечером 30 апреля в Бураевском районе республики. 40-летний местный житель пропустил пару стаканчиков, уселся за руль своего «Рено Меган» и поехал на трассу Уфа-Янаул. На 167 километре дороги он выехал на встречку и столкнулся с другим «Рено Меган».
— Пьяный водитель госпитализирован, — написал в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
За рулем второй иномарки был 28-летний житель Нефтекамска. Он и его 53-летняя пассажирка получили различные травмы.
Всего за прошедшие сутки на дорогах республики произошло одиннадцать ДТП, 17 человек пострадали.