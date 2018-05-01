В Бахчисарае лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения Volkswagen Polo и грузовика Mercedes Benz в Бахчисарае. Об этом сообщают в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как уточняют в ведомстве, авария произошла накануне на улице Мира.

"Пострадало четыре человека в автомобиле Volkswagen Polo. Спасатели обеспечили пожарную безопасность и отключили клеммы АКБ. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Бахчисарайскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве сообщили, что с начала года сотрудники 211 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП, в результате которых было спасено 313 человек, в том числе 16 детей.