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В Прикамье сотрудники ДПС помогли водителю, застрявшему на дороге
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В Прикамье сотрудники ДПС помогли водителю, застрявшему на дороге 

АиФ Пермь 14 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Карагайском районе сотрудники ДПС помогли водителю, которые в вечернее время застрял на автодороге из-за поломки автомобиля.
Вечером 29 апреля у жителя Верещагинского района, ехавшего по автодороге «Нытва — Кудымкар», сломался автомобиль. Водитель встал на обочину, чтобы привести машину в порядок, но исправить поломку ему не удавалось.
Машину заметили сотрудники дорожно-патрульной службы карагайской госавтоинспекции старший лейтенант полиции Александр Козлов и лейтенант полиции Сергей Трубинов, которые патрулировали автодорогу.
«Они подъехали к машине чтобы выяснить что произошло. Так как сотрудники ДПС прежде уже не раз сталкивались с такой проблемой, они быстро отремонтировали машину, и автовладелец продолжил путь» — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
На следующий день водитель, которому сотрудники помогли на дороге, позвонил в отдел МВД России по Карагайскому району. Он попросил еще раз поблагодарить от его имени старшего лейтенанта полиции Александра Козлова и лейтенанта полиции Сергея Трубинова.
«Огромное спасибо сотрудникам за оказанную помощь, человечность и участие в моей беде! Приятно, что в полиции служат такие добрые и отзывчивые люди, готовые всегда прийти на подмогу. Желаю госавтоинспекторам успехов и удачи в их нелегкой работе!», — сказал водитель.
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