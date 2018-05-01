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В Тюмени велосипедистам напоминают о безопасности на дорогах
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В Тюмени велосипедистам напоминают о безопасности на дорогах 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюменской области проходит социальная кампания по велобезопасности. Социальная кампания #ВелоБезопасность, направленная на предупреждение опасного поведения велосипедистов на дорогах, проходит в регионе.
«В связи с началом велосипедного сезона велосипедистов становится на дорогах всё больше, как и ДТП с их участием. И это несмотря на то, что в Тюмени созданы безопасные условия для движения, на специальных велодорожках», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Велосипедистам объясняют правила дорожной безопасности, проводят мастер-классы «По переходу — пешком!» на аварийных участках дорог. Так, мастер-класс для велосипедистов на пешеходном переходе провела директор Омутинской средней школы №2 Алла Комарова. На перекрестке в центре села Омутинское школьники под её руководством отработали безопасный алгоритм пересечения проезжей части. Педагог объяснила школьникам, что велосипедист, переезжая дорогу, лишает себя возможности вовремя заметить опасность и предотвратить ДТП.
По статистике ГИБДД в 2017 году в регионе произошло 111 ДТП с наездом на велосипедистов, в которых 8 человек погибли, 107 ранено. Это значительно больше по сравнению с 2016 годом, тогда произошло 74 ДТП, в которых 4 велосипедиста погибло, 71 получили ранения.
Фото управления ГИБДД по Тюменской области.
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