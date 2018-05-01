Автомобили Lada подорожали в России

Больше всего в цене выросла модель Vesta SW Cross.

По данным мониторинга цен на новые машины концерна, больше всего в цене выросла модель Vesta SW Cross — она стала дороже на 25 тыс. рублей. Largus Cross прибавила в цене 15 тыс. рублей.

На 10 тыс. рублей подорожал целый ряд моделей автомобилей Lada, в том числе Granta, Kalina, Priora, грузовая и пассажирская версии Largus, а также внедорожник 4х4.

Ранее сообщалось, что российский автомобильный бренд Lada вошел в топ-50 самых популярных автомобилей в мире.