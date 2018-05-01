Ещё
Автомобили Lada подорожали в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобили Lada подорожали в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Больше всего в цене выросла модель Vesta SW Cross.
Российская компания «АвтоВАЗ» подняла цены на автомобили, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Отмечается, что подорожали все семейства и комплектации автомобилей Lada.
По данным мониторинга цен на новые машины концерна, больше всего в цене выросла модель Vesta SW Cross — она стала дороже на 25 тыс. рублей. Largus Cross прибавила в цене 15 тыс. рублей.
На 10 тыс. рублей подорожал целый ряд моделей автомобилей Lada, в том числе Granta, Kalina, Priora, грузовая и пассажирская версии Largus, а также внедорожник 4х4.
Ранее сообщалось, что российский автомобильный бренд Lada вошел в топ-50 самых популярных автомобилей в мире.
ТК «Звезда»: последние новости
Баржа врезалась в опору моста в Татарстане: видео Депутата Рады избили в центре Киева Названы ТОП-7 автомобилей, для которых не нужны права
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
«Мост глупости» калечит машины7
В Кировской области трое погибли в ДТП
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение